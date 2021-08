Hamburg (ots) - Nach ihrem Autounfall in Berlin hat Til Schweiger, 57, seiner Tochter Luna, 24, ein Erholungsprogramm auf seiner Finca nahe Palma de Mallorca verordnet. "Für mich war das ein mega Schreck, als sie mich morgens um halb acht anrief. Da ist sie sonst noch unterwegs oder schläft", sagt er über den Unfall-Tag zu GALA (Heft 34/2021, ab heute im Handel). Er habe "Schnappatmung" bekommen. Ärger gab es für Luna aber nicht, auch wenn die Umstände des Unfalls, in den der Rapper Jamule verwickelt war und bei dem es nur leichte Verletzungen gab, noch ungeklärt sind.Til Schweiger: "Was soll ich da schimpfen - Luna hat ja nichts falsch gemacht."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/4997734