Technische Analyse zu Gold In den letzten Monaten hatten die Gold-Anleger wenig Freude an ihrem Investment. Zuletzt ging es im Rahmen eines Flash-Crashs beschleunigt abwärts. Doch konnte die kritische Supportzone verteidigt werden. Der Goldpreis (XAUUSD) befindet sich seit der Markierung eines Rekordhochs bei 2.075 USD vor einem Jahr in einer ausgeprägten Korrekturphase. Dem im Frühjahr eingezogenen mehrwöchigen Doppel-Boden bei 1.677 USD folgte eine Rally bis auf 1.917 USD. Anschließend meldeten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...