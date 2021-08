Die Sberbank ist die größte Bank Russlands, aber wenig bekannt. Der Aktienkurs wurde in den vergangenen Jahren bei Schwankungen an den russischen Börsen oft in Sippenhaft genommen, obwohl das Finanzinstitut eines der profitabelsten der Welt ist. Das Wachstumspotenzial im Finanzsektor ist noch nicht ausgereizt, doch die Sberbank stellt sich schon seit Jahren breiter auf. Das Geldhaus will sich zu einem Technologiekonzern wandeln. Bisher gelingt das gut, doch viele Anleger verpassen die Investment-Chance.

