Warren Buffett scheint derzeit an Konsumgüter-Aktien Gefallen gefunden zu haben. So setzt das Orakel von Omaha beispielsweise auf die Kroger-Aktie, was definitiv ein Schritt in eine solche Richtung ist. Wobei wir in Anbetracht einer derzeitigen Investition von 2,3 Mrd. US-Dollar die Kirche natürlich im Dorf lassen sollten. Trotzdem könnte eine relevante Frage sein, ob Warren Buffett auch auf andere solch alltäglicher Aktien setzen könnte. Die Anteilsscheine von General Mills (WKN: 853862) wären ...

Den vollständigen Artikel lesen ...