Vancouver, B.C. (ots) - Wondershare EdrawMax (https://www.edrawsoft.com/de/edraw-max/) hat die Version 11.0 auf den Markt gebracht, die eine brandneue Oberfläche mitbringt, mit der Anwender Diagramme einfach anwenden und erstellen können. EdrawMax enthält Diagrammoptionen für verschiedene Anwenderszenarien und eine Fülle von Diagrammvorlagen für unterschiedliche Branchen, die dazu beitragen, die Benutzererfahrung von Einzelpersonen und Teams zu verbessern."Das Ziel des Updates war es, Edrawmax noch benutzerfreundlicher zu machen, sowohl für Privatanwender als auch für Unternehmen", sagt Edwin Wang, Produktdirektor von Wondershare EdrawMax. "Mit mehr als 280 Arten von Diagrammlösungen und mehr als 5.000 Diagrammvorlagen können Privatpersonen und Unternehmen ihre eigenen Diagramme schneller und einfacher erstellen."Einige der wichtigsten Updates, die in der Version Wondershare EdrawMax 11.0 enthalten sind, sind:- Intuitive Benutzeroberfläche für die HomepageDie neueste Version ermöglicht es dem Benutzer, alle verfügbaren Vorlagen einfach zu durchsuchen. Die Diagramme sind nach Anwenderszenarien klassifiziert, z.B. Business, Netzwerk, Engineering, Design, Bildung, etc.- Anpassbare persönliche VorlagenVon Benutzern erstellte Diagramme können als Standardvorlagen gespeichert werden. Diese Funktion ist sehr bequem für Benutzer, die ihre Firmenvorlagen erstellen und immer wieder verwenden möchten.- GrundrissflächenberechnungDie Anwendung vervollständigt die Raumflächenberechnung, indem das Raumsymbol gezogen und auf dem Grundriss platziert wird.- Automatische FormatierungDiese Funktion kann automatisch die Themen für Flussdiagramme, Organigramme und andere Diagramme auswählen. Benutzer können das Thema mit einem Klick ändern und die Komponenten schnell anpassen.- Fokus-ModusDieser Modus ist hilfreich für Laptop-Benutzer mit Bildschirmauflösungen wie 1280x800, 1366x768, 1600x900 oder 1920x1080.- Vorlagen-GalerieDie Vorlagengalerie ermöglicht dem Anwender den Zugriff auf eine größere Auswahl an Online-Vorlagen. Sie enthält Optionen aus jeder Diagrammkategorie und zeigt die anderen Online-Vorlagen in der Galerie.- Weitere ZeichnungsfunktionenDie neue Version enthält außerdem weitere intelligente Funktionen wie das Hilfe-Center, automatisches Layout für Balkendiagramme, Anpassungsoptionen für Gantt-Diagramme und die Funktion zum Verschieben von Balken in funktionsübergreifenden Flussdiagrammen.Kompatibilität und PreisgestaltungWondershare EdrawMax ist ein leistungsstarkes Diagramm-Tool für Windows, Mac, Linux und online. Es wird von über 25 Millionen Anwendern und namhaften Marken genutzt und bietet visuelle Lösungen zur Erstellung von Flussdiagrammen, Organisationsdiagrammen, Grundrissen, Bildungsdiagrammen und über 280 verschiedenen Diagrammtypen. Außerdem gibt es eine englische, französische, deutsche, spanische, portugiesische, italienische, japanische, chinesische (vereinfacht) und russische Version. Die Preise beginnen bei 95 Euro pro Jahr.Für die neuesten Nachrichten und Updates zu EdrawMax besuchen Sie bitte unsere Webseite edrawsoft.com/de/edraw-max/ oder folgen Sie uns auf YouTube (https://www.youtube.com/user/cutedraw), Instagram (https://www.instagram.com/wondershare_edrawsoft/), Facebook (https://www.facebook.com/edrawsoft/) und Twitter (https://twitter.com/edrawsoft).Über WondershareWondershare, das 2003 gegründet wurde, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Gebiet der Softwareentwicklung und der digitalen Kreativität. Dank unserer modernen und leistungsstarken Technologie können wir unseren Kunden einfache und bequeme Lösungen anbieten und haben deshalb das Vertrauen von Nutzern in über 150 Ländern gewonnen. Wir helfen unseren Kunden, ihre Leidenschaften nachzugehen, damit wir gemeinsam eine kreativere Welt aufbauen können.http://www.wondershare.de/Pressekontakt:PressekontaktMedium: Wondershare Technology Co., LtdName: Tyler JägerE-Mail: pr@wondershare.deTelefonnummer: 001-60-4343-8521Webseite: https://www.edrawsoft.com/de/edraw-max/Original-Content von: Wondershare Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144322/4997791