Fallende Preise für Eisenerz haben am Donnerstag die Aktien von Stahlunternehmen in Europa belastet. Am Markt wurde auf Aussagen der chinesischen Regierung verwiesen. Diese hatte versichert, die Stahlproduktion verringern zu wollen. Der europäische Branchenindex der Rohstoffwerte, der Stoxx Europe 600 Basic Resources, knickte als Schlusslicht im Branchentableau um mehr als vier Prozent ein.Im Cac ...

Den vollständigen Artikel lesen ...