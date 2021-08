DJ SENTIMENT/Privatanleger setzen vermehrt auf fallende Kurse

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Privatanleger in den USA wie auch in Deutschland werden bearisch. Während die Umsätze an den Börsen ausdünnen und in den vergangenen Tagen die Indizes zu neuen Rekorden ansetzten, setzen die Privatanleger zunehmend auf fallende Kurse. Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, fiel der "Bullenanteil" der Privatanleger um zwei Prozentpunkte auf 33 Prozent. Das Lager der Bären stieg dagegen um 5 Prozentpunkte auf 42 Prozent, während das neutrale Lager um 3 Prozentpunkte auf nun 25 Prozent abnahm.

Für Sentiment-Analyst Joachim Goldberg ist die Stimmung aktuell schlechter als die Lage im DAX. Im Falle eines stärkeren Rücksetzer scheine der Index bei 15.400/15.450 Punkten durch mögliche Rückkäufe der Bären ordentlich abgesichert zu sein. Auf der anderen Seite handele der DAX nur knapp unter dem Allzeithoch. Sollte dieses Überschritten werden, dürften die Bären langsam mit Käufen an den Markt kommen, um die Short-Positionen zu schließen.

Wie in Deutschland sind auch in den USA die Privatanleger bearischer geworden. Laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey fiel das Bullenlager auf 33,2 Prozent von 37 Prozent in der Vorwoche. Im Lager der Pessimisten befinden sich nun 35,1 (31,5) Prozent. Von der Seitenlinie schauen 31,7 Prozent dem Geschehen an der Wall Street zu nach 31,5 Prozent in der Vorwoche.

August 19, 2021

