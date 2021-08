Das Unternehmen Just Eat Takeaway, hierzulande als Lieferando unterwegs, ermöglicht es Firmen, ihre Mitarbeiter finanziell zu unterstützen, wenn sie in ihrer Mittagspause etwas zu essen kaufen wollen. Die Takeaway Pay Card macht es möglich. Lieferando wird eigentlich nur dann in Betracht gezogen, wenn Zeit und Lust es nicht zulassen, in der Mittagspause ein Restaurant aufzusuchen. Bald könnte der Lieferdienst allerdings auch bei mittäglichen Imbissbesuchen mit der Belegschaft eine Rolle spielen - und das ohne, dass ein orange-behelmter Fahrer an die Tür der Firmenzentrale klopft. Aus einer Pressemitteilung von Just Eat Takeaway ...

