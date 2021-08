Berlin (ots) - Am Sonntag, 22. August 2021 startet um 9 Uhr der neue TV-Sender BILD. Erstes Programm-Highlight am Abend ist die KANZLERNACHT bei BILD ab 19.30 Uhr. Die Moderatoren im BILD Studio in Berlin sind Patricia Platiel, Kai Weise und Paul Ronzheimer.Ab 20.15 Uhr stellen sich in zwei Runden in DIE RICHTIGEN FRAGEN SPEZIAL die Kanzlerkandidaten von CDU und SPD den Fragen der Moderatoren. Bei BILD spricht in der KANZLERNACHT auch das Volk mit: Ebenfalls live direkt im Studio ist eine Zuschauerrunde, die die Antworten der Politiker aus Wählersicht kommentiert und bewertet.Als erster wird ab 20.15 Uhr der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet von Paul Ronzheimer, stellvertretender Chefredakteur BILD, live im BILD Studio mit den aktuellen Themen konfrontiert. Um 21.45 Uhr erfragt BILD Reporter Kai Weise bei SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, welche Antworten er auf die brennenden politischen Probleme hat. Um 23.15 Uhr moderiert BILD Reporterin Patricia Platiel die journalistische Analyse der KANZLERNACHT unter anderem mit BILD Chefredakteur Julian Reichelt und Claus Strunz, Programmchef und Mitglied der Chefredaktion.Die KANZLERNACHT am Sonntag, 22. August 2021 im Überblick- 19:30 Die KANZLERNACHT bei BILD - Der Countdown- 20:15 DIE RICHTIGEN FRAGEN SPEZIAL von Paul Ronzheimer an Armin Laschet- 21:45 DIE RICHTIGEN FRAGEN SPEZIAL von Kai Weise an Olaf Scholz- 23:15 Die KANZLERNACHT bei BILD - Die AnalyseSo kann BILD im TV empfangen werdenDer neue TV-Sender BILD startet am 22. August 2021 um 9 Uhr und ist frei und unverschlüsselt über Kabel (Vodafone GigaTV: 95, Vodafone Giga Cable 2: 106, Vodafone Kabel Boxen: 125, Horizon: 12, Sky: 716), Satellit (ASTRA 19,2 Ost), IPTV/OTT (MagentaTV: 84, Zuhause Kabel: 55, GigaTV Net: 95, waipu.tv: 12) sowie online über BILD.tv zu empfangen. Mehr Informationen unter www.BILD.tv (https://www.bild.de/tv/mediathek/livestream/startseite-77204148.bild.html).Pressekontakt:Christian SenftAxel Springer SEHead of Communications News Media NationalAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.dewww.axelspringer.deOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/4997850