Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Geberit Gruppe erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2021 außerordentlich starke Resultate, so die Geberit AG (ISIN CH0030170408/ WKN A0MQWG) in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:Insgesamt stieg der Nettoumsatz um 24,9% auf CHF 1833 Mio. Bereinigt um Währungseffekte resultierte ein Plus von 22,6%. Der operative Cashflow stieg um 35,5% auf CHF 626 Mio., was einer Verbesserung der operativen Cashflow-Marge um 270 Basispunkte entspricht. Das Nettoergebnis nahm um 46,1% auf CHF 460 Mio. zu - bei einer Nettoumsatzrendite von 25,1%. Die Unternehmensleitung geht für das Gesamtjahr 2021 von einem niedrigen zweistelligen Nettoumsatzwachstum in lokalen Währungen und einer EBITDA-Marge im oberen Bereich des mittelfristigen Zielkorridors von 28-30% aus. ...

