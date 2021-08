Frankfurt (www.fondscheck.de) - Hohe Kurse, niedrige Umsätze - so stellt sich der Handel mit ETFs derzeit da, so die Deutsche Börse AG."Viel los ist nicht", erkläre Carsten Schröder von der Société Générale. "Mit 60 Prozent überwogen die Käufe aber diesmal besonders deutlich." Beliebt seien einmal mehr S&P 500-ETFs, etwa der iShares Core S&P 500 (ISIN IE00B5BMR087/ WKN A0YEDG). Doch auch die in den Vorwochen nicht so gesuchten DAX-Tracker (ISIN DE0005933931/ WKN 593393) fänden viele Anhänger. Der DAX sei am Freitag auf ein neues Allzeithoch von 16.028,60 Punkten geklettert, auch an der Wall Street hätten die Kurse neue Hochs erreicht. In der neuen Woche gehe es etwas gemächlicher zu: Am Dienstagmittag habe der DAX bei 15.886 Punkten gestanden. ...

