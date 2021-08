Wiesbaden (ots) - Die R+V BKK bezuschusst sportmedizinische Untersuchungen für Sportbegeisterte ab sofort mit bis zu 120 Euro. Die Untersuchungen kommen für Menschen in Frage, die Leistungs- oder Hobbysport betreiben oder einen Wettkampf (z. B. Marathon) planen. Auch wer gerade mit dem Sport beginnt, ihn intensivieren möchte, vielleicht länger inaktiv war oder an einer Erkrankung leidet, erhält mit Hilfe dieses Checks ein Bild über die eigene Sporttauglichkeit.Hauptbestandteil ist eine Untersuchung des Herz-Kreislauf-Systems und des Bewegungsapparats. Gesundheitliche Risiken, die mit dem Sport einhergehen könnten, werden aufgezeigt und dokumentiert. Der Umfang der Untersuchung ist dabei unterschiedlich, umfasst aber mindestens eine Anamnese, eine Erhebung des Ganzkörperstatus und eine Beratung und Besprechung. Weitere Module können hinzukommen. Dazu gehören z. B. eine Lungenfunktionsprüfung, ein Belastungs-EKG oder eine Laktatbestimmung.Die R+V BKK beteiligt sich an einer "kleinen" Untersuchung, bestehend aus Anamnese, Erhebung des Ganzkörperstatus, Beratung und Besprechung und ggf. Ruhe-EKG mit bis zu 60 Euro und bezuschusst "große" Untersuchungen, die z. B. noch ein Belastungs-EKG oder eine Lungenfunktionsprüfung enthalten, mit bis zu 120 Euro. Liegt der Rechnungsbetrag darunter, z. B. bei 50 Euro für eine kleine Untersuchung, erstattet sie den ausgewiesenen Betrag zu 100 Prozent. Voraussetzung ist, dass die durchführenden Ärztinnen und Ärzte die Zusatzbezeichnung Sportmedizin führen. Der Zuschuss wird ein Mal innerhalb von zwei Kalenderjahren gewährt.Pressekontakt:R+V BetriebskrankenkasseChristian Diel65215 WiesbadenChristian.Diel@ruv-bkk.deTelefon: 0611 99909-146Original-Content von: R+V BKK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77248/4997861