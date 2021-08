Das Online-Event am 30.09.2021 richtet sich in erster Linie an Kälteanlagenbauer, Kühllager-, Kühlhausbetreiber sowie Entscheider, Planer aus der Kältetechnik. Im Mittelpunkt des Camps steht der Wissens-austausch, hierfür stehen von 11:00-12:00 Uhr die Experten von ebm-papst in der Networking Lounge zur Verfügung. Das Cold Chain Camp ist bereits ab 10:00 Uhr geöffnet, dort warten insgesamt fünf Fachvorträge von ebm-papst zu Herausforderungen rund um Kühlkette und Kältetechnik: Digitalisierung, brennbare Kältemittel, Geräuschreduzierung, sowie Retrofit und Ventilatoren für den Einsatz im Kältebereich.

Anlagenmessung live: "Retrofitvesper 3.0"

