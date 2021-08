Eschborn (ots) - Nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut stellt sich für viele Eltern nun die Frage: Wo kann ich mein Kind impfen lassen? Der Randstad Impf-Finder hilft mit einer neuen Filterfunktion bei der Terminsuche. Nach Eingabe der entsprechenden Altersgruppe werden je nach Verfügbarkeit freie Impftermine für Unter-18-Jährige angezeigt.Filterfunktion für Impfung von Kindern und Jugendlichen"Wir haben den Impf-Finder seit seiner Veröffentlichung konstant weiterentwickelt, um seinen Nutzen optimal an die aktuellen Anforderungen der Corona-Impfung anzupassen", erklärt Carsten Priebs, der als CIO bei Randstad Deutschland den Impf-Finder mit seinem Team entwickelt hat. Optimale Benutzerfreundlichkeit bietet neben der Übersichtskarte auch die Push-Funktion. "Dadurch erhalten Eltern automatisch und schnell eine Nachricht auf das Display, wenn Impftermine frei sind, auch wenn die Nachfrage groß ist", so Priebs.12 zusätzliche Sprachen für breitere AbdeckungBislang wurden über 30.000 Impftermine mit dem Randstad Impf-Finder verteilt. Insgesamt ist mittlerweile über die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland vollständig geimpft. Doch der allgemeine Impffortschritt hat sich zuletzt verlangsamt. "Wir helfen mit der Anwendung, die Verteilung des Impfstoffs weiter voranzutreiben. Um zusätzliche Sprachbarrieren abzubauen, bieten wir aktuell neben Deutsch zwölf weitere Sprachoptionen in unserem Impf-Finder an. So sichern wir eine breite Abdeckung in der Bevölkerung und helfen allen Mitbürger:innen bei der Terminfindung", so Priebs. Neben Türkisch und Polnisch sind zum Beispiel auch Arabisch (Syrisch) und Rumänisch verfügbar.Über den Impf-FinderDer Impf-Finder von Randstad ist ein Matching-Tool, über das Impfberechtigte wie Impfzentren, Arztpraxen oder Betriebsärzte kurzfristig und unkompliziert Impftermine anbieten können. Bei Terminbuchung erhalten User einen QR-Code oder alternativ eine Buchungsnummer als Eintrittsbestätigung beim Impfzentrum oder in der Arztpraxis.Der Impf-Finder ist als kostenfreie App im Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.randstadservices.digitalfactory.vaccinebuddy) und im App Store (https://apps.apple.com/de/app/impf-finder/id1557854652) von Apple verfügbar und wurde bereits mehr als 265.000 Mal heruntergeladen. Um Ärzten das Einstellen von Impfterminen zu erleichtern, kann zudem eine Web-Version (https://digitalfactory.randstadservices.com/ImpfFinder/) genutzt werden. Weitere Informationen zum Impf-Finder von Randstad unter www.randstad.de/impf-finderÜber Randstad Gruppe DeutschlandRandstad ist Deutschlands führender Personaldienstleister. Wir helfen Unternehmen und Arbeitnehmern dabei, ihr Potenzial zu verwirklichen, indem wir unsere technologische Kompetenz mit unserem Gespür für Menschen verbinden. Wir nennen dieses Prinzip "Human Forward". In der Randstad Gruppe Deutschland sind wir mit 38.300 Mitarbeitern und rund 500 Niederlassungen in 300 Städten ansässig. Unser Umsatzvolumen umfasst rund 1,56 Milliarden Euro (2020). Neben der klassischen Zeitarbeit zählen die Geschäftsbereiche Professional Services, Personalvermittlung, HR Lösungen und Inhouse Services zu unserem Portfolio. Wir schaffen als erfahrener und vertrauensvoller Partner passgenaue Personallösungen für unsere Kundenunternehmen. Unsere individuellen Leistungs- und Entwicklungsangebote für Mitarbeiter und Bewerber machen uns auch für Fach- und Führungskräfte zu einem attraktiven Arbeitgeber und Dienstleister. Seit über 50 Jahren in Deutschland aktiv, gehören wir mit der Randstad Gruppe Deutschland zur niederländischen Randstad N.V. Ein Gesamtumsatz von rund 20,7 Milliarden Euro (Jahr 2020), über 568.800 Mitarbeiter im täglichen Einsatz und rund 4.700 Niederlassungen in 38 Märkten machen unseren internationalen Unternehmenskonzern zum größten Personaldienstleister weltweit. Zu unseren nationalen Zweigstellen gehören neben der Randstad Deutschland GmbH & Co KG außerdem die Unternehmen Tempo Team, Gulp, Monster, twago, Randstad Sourceright, Randstad Outsourcing GmbH sowie Randstad Automotive und Randstad Financial Services. CEO ist Richard Jager.Pressekontakt:Randstad Deutschland PressestelleBettina DeschHelfmann-Park 865760 EschbornFon 0 61 96 / 4 08-17 78Fax 0 61 96 / 4 08-17 75E-Mail: presse@randstad.dewww.randstad.deOriginal-Content von: Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13588/4997879