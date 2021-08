Die Aktie von Infineon ist am heutigen Donnerstag mit einem Minus von 3,7 Prozent der größte Verlierer im DAX. Die Papiere litten wie auch andere Chiphersteller in Asien unter Aussagen zu Lieferengpässen. So hob am Vorabend der US-Netzwerkspezialisten Cisco zur Vorlage seiner Quartalszahlen mit Blick auf das restliche Jahr Lieferengpässe hervor und auch der Entwickler von Graphikprozessoren Nvidia verwies auf eine weiterhin angespannte Angebotslage für Bauteile.Ob Stahl, Kunststoff oder Halbleiter: ...

