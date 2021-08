DAX fällt unter 15.800 Punkten - Wie könnte es weitergehen?

Werbung



Der führende deutsche Aktienindex eröffnete heute Morgen unter 15.800 Punkten, nachdem der Index gestern Abend nach der Schlussauktion bei 15.965 Punkten notierte und damit wieder in Reichweite des jüngsten Kurshochs von 16.030 Punkten. Wo geht die Reise des Börsenbarometers zukünftig hin?

Während am gestrigen Handelstag der deutsche Leitindex sich mit einem Schlusskurs von 15.965 Punkten wieder in die Nähe des neuen Rekordhochs in Höhe von 16.030 Punkten vom vergangenen Freitag vorgeschoben hatte, folgte heute Morgen Ernüchterung auf dem Börsenparkett. Denn mit einem Eröffnungskurs unterhalb von 15.740 Punkten rückte das Rekordhoch damit erstmal wieder außer Reichweite.

Laut Jörg Scherer, Leiter der Technischen Analyse bei HSBC Deutschland, könnte ein Durchbrechen der Marke von 15.800 Punkten ein handfestes Argument für eine ernstzunehmende DAX®-Korrektur sein. Außerdem stellt er die derzeit abnehmende Marktbreite in den Fokus, die möglicherweise eine Achillesferse des DAX® darstellen könnte. Lesen Sie hier die aktuelle Ausgabe des Daily Trading-Newsletters!



Marktteilnehmer stellen sich nun also die Frage, wo die Reise des Leitindex hingehen könnte. Rückt das Rekordhoch nochmal in greifbare Nähe oder müssen sich Anleger auf weitere Gewinnmitnahmen im DAX® einstellen?



Unabhängig davon, auf welche Markttendenz Sie setzen möchten, bietet Ihnen HSBC passende Hebelprodukte an, um an Kursbewegungen des DAX® partizipieren zu können.



Mit dem beispielhaften Standard-Call-Optionsschein mit der WKN TT48Z5 können Anleger von steigenden Kursen des DAX® profitieren. Das Produkt ist mit einem Basispreis von 15.700 Punkten ausgestattet und weist eine Laufzeit bis zum 15.09.2021 auf. Das Delta liegt derzeit bei 0,49, während das Omega 27,23 beträgt. Der indikative Briefkurs liegt bei einem aktuellen Kursniveau von rund 15.660 Punkten bei 2,80 EUR.

Mit Blick auf das Laufzeitende erhält ein Anleger einen Inneren Wert ausgezahlt, sofern der Kurs des DAX® oberhalb des Basispreises in Höhe von 15.700 Punkten notiert. Sollte hingegen am Laufzeitende das Produkt aus dem Geld notieren, sprich der Kurs des DAX® liegt auf oder unterhalb von 15.700 Punkten, verfällt der Optionsschein wertlos.

Nimmt man beispielhaft an, dass der DAX® sich wieder in Richtung des aktuellen Rekordhochs bewegt und am Ende der Laufzeit des Optionsscheins gar darüber auf einem Kursniveau von 16.200 Punkten liegt, erhält ein Anleger, unter Berücksichtigung eines Bezugsverhältnisses von 0,01, einen Inneren Wert von 5 EUR je Optionsschein gezahlt. Dies würde im Vergleich zum Kaufkurs einem prozentualen Gewinn von rund 78 Prozent entsprechen.



Möchten Sie hingegen von fallenden Kursen des DAX® profitieren? Dazu bieten sich Standard-Put-Optionsscheine an.



Mit dem beispielhaften Standard-Put-Optionsschein mit der WKN TT60LR können Anleger entsprechend auf fallende Kurse des deutschen Leitindex setzen. Das Produkt ist mit einem Basispreis von 15.600 Punkten ausgestattet und weist ebenfalls eine Laufzeit bis zum 15.09.2021 auf. Das Delta liegt derzeit bei -0,46, während das Omega -25,22 beträgt. Der indikative Briefkurs liegt bei einem aktuellen Kursniveau von rund 15.660 Punkten bei 2,86 EUR.

Mit Blick auf das Laufzeitende erhält ein Anleger einen Inneren Wert ausgezahlt, sofern der Kurs des DAX® unterhalb des Basispreises in Höhe von 15.600 Punkten notiert. Sollte hingegen am Laufzeitende das Produkt aus dem Geld notieren, sprich der Kurs des DAX® liegt auf oder oberhalb von 15.600 Punkten, verfällt der Optionsschein wertlos.

Nehmen wir beispielhaft an, dass es in den kommenden Wochen zu weiteren Kursrückschlägen im DAX® kommt, sodass der Kurs des Index zum Laufzeitende lediglich bei 15.100 Punkten notiert, erhält ein Anleger einen Inneren Wert in Höhe von 5 EUR je Optionsschein gezahlt. Bei einem Kaufkurs in Höhe von 2,86 EUR entspräche dies einem prozentualen Gewinn von rund 75 Prozent.



Wie ersichtlich wird, lassen sich anhand von passenden Standard-Optionsscheinen überproportionale Gewinne erzielen. Dennoch sei auf einen möglichen Totalverlust hingewiesen, der sofern der Optionsschein am Ende der Laufzeit aus dem Geld notiert, eintritt.

Eine tiefergehende Erklärung zu Standard-Optionsscheinen finden Sie in unserem Akademie-Artikel .



Neben den vorgestellten Produkten, bietet HSBC eine weitere große Vielfalt an Hebelprodukten auf den DAX.





Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



