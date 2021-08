München (ots) -Sie will als erste Grüne ins Kanzleramt. Doch nach dem Höhenflug im Frühjahr ließ der Sinkflug nicht lange auf sich warten. Zu hohe Erwartungen nach der Nominierung, gepaart mit vielen kleineren und größeren Fehlern zum Wahlkampfstart, spiegeln sich in den Umfragen deutlich wider: Mit gerade mal 13 Prozent gilt Annalena Baerbock als unbeliebteste der drei Kanzlerkandidaten, und auch die Partei liegt bei der aktuellen Sonntagsfrage mittlerweile hinter der SPD. Wie will Annalena Baerbock ihr Ziel jetzt noch erreichen und als Kanzlerin aus der Bundestagswahl hervorgehen? Mit welchen Themen will sie das verlorene Vertrauen zurückgewinnen, und welche Rolle spielt die Nummer zwei, Robert Habeck, dabei?Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, begrüßt die Kanzlerkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen am Sonntag, den 22. August 2021, im ARD-Sommerinterview im "Bericht aus Berlin", den Das Erste um 18:05 Uhr ausstrahlt. Die Aufzeichnung der Sendung kann um 15:30 Uhr live auf tagesschau.de und tagesschau24 gestreamt werden.Im Online-Format "Frag selbst!" ab circa 16:00 Uhr können Userinnen und User ihre Fragen an Annalena Baerbock im Netz stellen. Die Fragen des Publikums erreichen die Redaktion auf den Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" bei Facebook, Twitter (fragselbst) und YouTube sowie per E-Mail an frag-selbst@tagesschau.de. Die Antworten gibt es im Livestream auf den Social -Media-Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" sowie auf tagesschau.de und tagesschau24.Weiterer Sendetermin der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin", sonntags um 18:05 Uhr im Ersten:29. August 2021: Markus Söder (CSU)Die ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin" sind eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und werden im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Redaktion: Kristin JoachimPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100, E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4997954