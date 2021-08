Bremen (ots) - Sex und Liebe gehört nicht immer für alle zusammen, Sex und Orgasmen schon eher. In einer von FUN FACTORY durchgeführten Umfrage* sind jedoch nur etwa die Hälfte der Befragten in einer Beziehung zufrieden mit der Häufigkeit ihrer Orgasmen beim Paarsex und nur 46,9% mit der Vielseitigkeit. Der Gegenspieler der Lust? Eintönige Routinen, die dazu führen können, dass die Intensität des Orgasmus abnimmt. Passend zum 25. Geburtstag sorgt FUN FACTORY mit 25 Wegen für mehr FUN deshalb für mehr 'Ohs' und 'Ahs' im Schlafzimmer und gibt zusätzlich eine FUN GARANTIE auf alle Toys**.Gewohnheiten, ade? fcktheroutine!"Routinen sind für uns alle wichtig, sie haben [...] einen haltgebenden Aspekt, der nicht unterschätzt werden darf", weiß Dr. Heike Melzer, Neurologin, Sexual- und Paartherapeutin. Wenn allerdings seit Jahr und Tag nach dem gleichen Schema masturbiert wird oder das Spiel in den Laken stets nur denselben Abläufen folgt, dann kann es dazu kommen, dass die Intensität von Orgasmen auf Dauer abnimmt. "Die triebhafte Seite der Sexualität verlangt nach Neuem (Stichwort Coolidge Effekt). Gewohnheitssex fühlt sich auf Dauer anders an als aufregender Sex mit einem neuen Partner, mit dem man Wege neu entdeckt."25 Wege für mehr FUN - FUN garantiertMit der leidenschaftlichen Kampagne "Save the Orgasm - fcktheroutine" tritt FUN FACTORY den Gewöhnungseffekten entgegen. Entstanden ist ein Booklet mit 25 Wegen für mehr FUN, das mit kreativen Ideen und heißen Tipps & Tricks (wieder) für knisternde Spannung und mehr Abwechslung im Liebesleben sorgt. Dies liegt ab September jeder Bestellung im FUN FACTORY Onlineshop bei. Als zusätzlichen Anreiz, Neues auszuprobieren, gibt's außerdem von September bis Dezember eine FUN GARANTIE auf alle Toys. Ein verlockendes Angebot, nicht nur für Toy-Neulinge: Mit umfangreichen Informationen und Tipps von Expert:innen an der Hand dürfen die Käufer:innen ihr neues Spielzeug ohne Risiko ausgiebig testen. Kein FUN? Dann gibt es das Geld zurück!Weitere spannende Ergebnisse aus der Umfrage:- Allgemein steht den Befragten der Sinn nach Sex! Insgesamt 31% von ihnen geben an, täglich oder mehrmals pro Woche Sex mit einem Partner oder einer Partnerin zu haben. 21,2% haben ein Mal pro Woche Sex, weitere 21,2% mehrmals im Monat.- 23,4% der Befragten empfinden ihre Routine beim Sex als einengend. Und: Insgesamt 59% der Befragten sind der Meinung, dass beim Paarsex noch 'mehr geht'.- Auch bei der Masturbation zeigen sich teils eingespielte Routinen: 37,7% der Befragten probieren beim Solosex nur ab und zu, selten oder nie etwas Neues aus. Aus dieser Gruppe mangelt es 32,9% an Ideen, wie sie sich neu ausprobieren könnten; 38,4% möchten einfach möglichst schnell zum Ziel kommen und 35,3% wissen genau, was sie mögen und wollen daran auch nichts ändern.- Fakt ist aber auch, dass etwas mehr als ein Viertel der Befragten (25,6%) sich bei der Masturbation in ihrer Routine gefangen fühlen.- Auch interessant: Die Deutschen sind selbstlos. Dass der Partner oder die Partnerin kommt, ist 68% der Befragten sehr wichtig. Umgekehrt gaben nur 36,3% an, dass es ihnen sehr wichtig ist, selbst beim Sex zu kommen.- Stichwort Orgasm-Gap - so steht es wirklich um die Orgasmus-Gleichheit zwischen Männern und Frauen: Bei folgenden Sexpraktiken sind entsprechend viele Personen mit einem Partner oder einer Partnerin schon einmal zum Höhepunkt gekommen: Oralsex: 98,7% der männlichen gegenüber 61,5% der weiblichen Personen; Vaginale Penetration: 83,4% der männlichen gegenüber 71% der weiblichen Personen; Anale Penetration: 39,7% der männlichen gegenüber 22% der weiblichen Personen- Besonders in Langzeitbeziehungen scheint die Lust auf Abenteuer im Bett mit zunehmender Länge der Beziehung abzunehmen: In Beziehungen bis zu einer Dauer von 4 Jahren geben 73,1% eine absolute Offenheit für Veränderungen und Neues beim Sex an gegenüber 63,2% der Befragten in einer Beziehung, die länger als 4 Jahre andauert. Dr. med. Axel-Jürg Potempa, Urologe und Sexualmediziner, bestätigt diesen Trend: "Drei von vier Paaren in meiner Praxis klagen über zu viel Routine in ihrer Beziehung bzw. in ihrem Sexualleben. [...] Auch die abnehmende Intensität des Orgasmus bei routiniertem und 'langweiligem' Sex wird in meiner Praxis immer wieder berichtet."Weitere Daten und Informationen sowie ausführliches Pressematerial inklusive Zahlen und Fakten zum Unternehmen, gerne auf Anfrage. Abdruck honorarfrei. Um Beleg wird gebeten.* Die Umfrage wurde im Sommer von FUN FACTORY mit 1.211 teilnehmenden Personen über den eigenen Newsletter durchgeführt.** Gilt für Bestellungen von September bis einschließlich Dezember über den FUN FACTORY Onlineshop. Die Garantie beinhaltet alle Sextoys, ausgeschlossen sind Sexual Health Produkte (SMARTBALLS und FUN CUP). Weiter sind Toysets sowie Gutscheine und Produkte aus der Kategorie Zubehör von der Aktion ausgeschlossen. 