DGAP-News: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

MBH CORPORATION PLC ERWEITERT SEINEN GESCHÄFTSBEREICH GESUNDHEIT MIT DEM ERWERB DES HÄUSLICHEN PFLEGEUNTERNEHMENS VISTA CARE



19.08.2021 / 12:16

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



MBH CORPORATION PLC ERWEITERT SEINEN GESCHÄFTSBEREICH GESUNDHEIT MIT DEM ERWERB DES HÄUSLICHEN PFLEGEUNTERNEHMENS VISTA CARE London, 19. August 2021. MBH Corporation plc (MBH), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, gibt heute bekannt, dass sie den Konditionen für die Übernahme von Vista Care Solutions Limited (Vista Care) zugestimmt hat, der jüngsten Transaktion im Rahmen ihrer weitreichenden Akquisitionsbemühungen. Der geplante Eigentümerwechsel muss noch von den Stadträtengenehmigt werden, bevor die Übernahme vollzogen werden kann. Nach Erteilung der Genehmigung wird Vista Care zusammen mit dem Samuel Hobsen House Teil des MBH-Geschäftsbereichs Gesundheit.



Die MBH erweitert ihr Beteiligungsportfolio und treibt mit der Übernahme von Vista Care die Diversifizierung weiter voran. Das MBH-Portfolio umfasst nun 26 Unternehmen in acht verschiedenen Geschäftsbereichen und fünf Ländern. Vista Care wurde 2018 als häuslicher Pflegedienst für das gesamte Vereinigte Königreich gegründet und ist für die Erbringung einer breiten Palette von Dienstleistungen zugelassen, darunter die persönliche Betreuung von Menschen mit Lernbehinderungen, Autismus-Spektrum-Störungen, sensorischen Beeinträchtigungen, Essstörungen, psychischen Erkrankungen und Problemen mit Drogen- und Alkoholmissbrauch. Das Unternehmen firmiert als "Sunlight Care Group" und betreibt Sunlight Care Newham und Sunlight Care (Park View), wo es ein spezialisiertes Pflegeheim für Menschen mit Lernbehinderungen unterhält. Der nicht testierte Umsatz von Vista Care für das am 31. Mai zu Ende gegangene Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 3,3 Mio. GBP aus Verträgen mit den Stadtverwaltungen von Nottingham, Newham und Redbridge, die zum Kundenstamm des Unternehmens gehören. Vista Care hat eine Reihe von Wachstumszielen definiert, die das Unternehmen organisch durch eine Erhöhung der Bettenzahl erreichen will. Bei der Umsetzung seiner Wachstumspläne hat das Unternehmen auch eine klare ESG-Strategie festgelegt, die die Umweltwirkung, das Design und die Technologie seiner Dienstleistungen sowie die Erfassung und Überprüfung ihrer Weiterentwicklung umfasst. Für den Erwerb von Vista Care wird ein Gesamtbetrag von ca. 3,3 bis 4,0 Mio. GBP fällig, der durch Wandelanleihen beglichen wird, die zum festgelegten Zeitpunkt in MBH-Aktien umgewandelt, und zwar zum jeweils niedrigeren Wert des volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittskurses vor dem Umwandlungsdatum oder 0,80 EUR pro Aktie. Ali & Shakar Sharif, die Eigentümer von Vista Care Solutions, kommentierten: "Als Team hätten wir keine bessere Gruppe als MBH finden können, der wir uns hätten anschließen können. Das Agglomerationsmodell von MBH ermöglicht es uns, die Kontrolle über Vista zu behalten und unser Geschäft organisch auszubauen, während wir mit einigen wirklich inspirierenden Führungskräften aus einer ganzen Reihe von Sektoren innerhalb der Gruppe zusammenarbeiten und von ihnen lernen können. Wir sind gespannt, was wir als Teil der MBH-Familie alles erreichen können." Callum Laing, Vorstandsvorsitzender der MBH Corporation plc, sagte: "Pflegeheime sind ein wesentlicher Bestandteil der britischen Dienstleistungswirtschaft, und Vista Care gehört zu den Besten in diesem Sektor mit einem zukunftsorientierten und innovativen Angebot, das den Menschen, die es betreut, die bestmögliche Pflege bietet. Wir sind stolz darauf, das Team bei uns an Bord begrüßen zu dürfen und freuen uns, gemeinsam die nächsten Wachstumsschritte gehen zu können." Anleiheprogramm und Anzahl der ausgegebenen Aktien MBH hat rund EUR 37 Mio. seines Anleiheprogramms in Anspruch genommen, so dass dann noch etwa 13 Mio. EUR zur Verfügung stehen, die bei Bedarf genutzt werden können. Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung hat das Unternehmen 73 Mio. Aktien ausgegeben. Ungefähr 70 % der MBH-Aktien befinden sich im Besitz der Geschäftsführer der Gruppenunternehmen. Um das Unternehmen zusätzlich zu unterstützen, erwerben schätzungsweise mindestens 40 % der Geschäftsführer regelmäßig monatlich Aktien an der Börse. Der Verwaltungsrat prüft derzeit eine Richtlinie für den Aktienbesitz von Führungskräften, um sicherzustellen, dass die Verwaltungsratsmitglieder in vollem Umfang über die Aktientransaktionen der Führungskräfte informiert sind.

Über Vista Care Solutions Vista Care bietet folgende Dienstleistungen an: Pflege zu Hause: Hilfe für ein unabhängiges Leben in den eigenen vier Wänden

Psychische Gesundheitsdienste

Pflegedienste für Jugendliche, Kinder und junge Erwachsene

Elterliche Unterstützungsdienste

Dienstleistungen für betreutes Wohnen

Pflegeheim - Park View Vista Care arbeitet nach strengen Qualitätssicherungsstandards, darunter ISO9001 Qualitätssicherung, ISO14001 Umwelt, ISO45001 Gesundheit und Sicherheit und ISO 27001 Informationssicherheit. Internetseite : https://www.sunlightgroup.co.uk/ Über MBH Corporation Plc



Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse sowie der US-amerikanischen Börse OTCQX in New York (MBHCFO) notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen.

www.mbhcorporation.com IR- und Pressekontakt: MBH Corporation plc, Charlotte Williams, charlotte@unity-group.com, +44 (0)770 396 3953

Perception A, Phil Anderson & Charlie Nelson, phil@perceptiona.com, +44 (0)776 749 1519

19.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de