München (ots) -- Führendes Online-Reisebüro vereinbart umfangreiche Kooperation- Product-Placements on air und bei TVNOW- Zusätzlich digitales Sponsoring der Dating-Show auf allen EndgerätenMünchen (ots) - Deutschlands führendes Online-Reisebüro Expedia® und EL CARTEL MEDIA haben ein umfangreiches Sponsoring der sechsten Staffel von "Love Island" vereinbart: Im Zuge der Ausstrahlung ab 30. August wird EXPEDIA Hauptsponsor der beliebten Dating-Show bei RTLZWEI. On air wird EXPEDIA im Rahmen eines Programm-Sponsorings im Verlauf der vierwöchigen Ausstrahlung aufmerksamkeitsstark platziert und die neue Staffel präsentieren. Das umfangreiche Maßnahmenpaket wird zudem digital beim Streaming-Dienst TVNOW verlängert, wo EXPEDIA auf allen verfügbaren Endgeräten stattfinden wird.Darüber hinaus ist eine Integration der Marke als Product-Placement Teil der Vereinbarung. EXPEDIA wird situationsbezogen und reichweitenstark über alle Kanäle hinweg prominent innerhalb des Kosmos' der Dating-Show platziert.Shiv Singh, Senior Vice President und General Manager bei Expedia: "Wir freuen uns sehr, die sechste Staffel von 'Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe' zu präsentieren und gemeinsam mit RTLZWEI den Sommer zu verlängern. Als eines der führenden Online-Reisebüros wissen wir, wie wichtig es ist, wer einem beim Reisen zur Seite steht. Während die Kandidaten bei 'Love Island' ihren idealen Partner in Sachen Liebe suchen, zeigen wir Zuschauern, warum Expedia der perfekte Reisepartner ist. Diese Botschaft wird mithilfe von EL CARTEL MEDIA optimal vermittelt."Ali Yagci, Leiter Verkauf & Disposition EL CARTEL MEDIA: "Wir freuen uns, im Sommer 2021 gemeinsam mit EXPEDIA abzuheben: Einer von Deutschlands führenden Reiseveranstaltern und die kultigste Dating-Show des Landes sind ein 'Perfect Match'. Die weitrechende Kooperation ermöglicht es uns, die Marke prominent und sowohl on air bei RTLZWEI als auch bei TVNOW zu platzieren und stimmig zu integrieren.""Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" wird von ITV Studios Germany produziert. Die neue Staffel startet am 30. August um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Über RTLZWEI:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. RTLZWEI ist der deutschsprachige Reality-Sender Nr. 1: Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps zeigen faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und den besten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.Über Expedia:Expedia® zählt zu den weltweit führenden Reisemarken mit umfassendem Angebot. Das Unternehmen engagiert sich dafür Reisenden dabei zu helfen, das meiste aus jeder Reise herauszuholen. Bei Expedia erhalten Kunden alles für ihre Reise aus einer Hand und dürfen vor allem auf einen Reisepartner vertrauen, der sie jederzeit unterstützt.© 2021 Expedia, Inc., ein Unternehmen der Expedia Group. Alle Rechte vorbehalten. Expedia und das Flugzeug-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Expedia, Inc., CST-Nr. 2029030-50.Über EL CARTEL MEDIA:EL CARTEL MEDIA ist der Vermarkter von RTLZWEI. Das sendereigene Unternehmen schafft rund um die attraktiven Programme einzigartige Angebote für eine moderne und effiziente Markenkommunikation - über alle digitalen Medien und Endgeräte hinweg. Durch seine breite Zielgruppenstruktur stellt RTLZWEI eine unverzichtbare Alternative für jeden Mediaplan dar. Zum Portfolio gehören außerdem sämtliche Werbeflächen und Branding-Möglichkeiten in den Studios von McFIT, Europas Nr. 1 im Fitnessmarkt, und das gesamte Audio-Angebot des Podcast-Vermarkters Julep Media. Hinzu kommt die eigene Influencer- und Künstler/innen-Agentur La Familia Artists. EL CARTEL MEDIA bietet der werbungtreibenden Industrie ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis und setzt branchenweit Maßstäbe bei der Service-Qualität.Pressekontakt:Corporate Communications & B2B MarketingKonstantin Louisoder089 - 64185 6902konstantin.louisoder@rtl2.deunternehmen.rtl2.detwitter.com/rtl2corporatewww.elcartelmedia.dewww.linkedin.com/company/rtl2-fernsehen-gmbh-&-co.-kgOriginal-Content von: El Cartel Media, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54719/4998043