BERLIN (dpa-AFX) - Das Lebensmittel-Logo Nutri-Score als Hilfe für den Kauf gesünderer Produkte im Supermarkt wird zusehends genutzt. "Mittlerweile haben sich 214 Unternehmen mit 424 Marken für die Verwendung registriert", sagte Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstag). Damit sei eine weitere Wegmarke erreicht, die Kennzeichnung immer präsenter zu machen und Verbrauchern eine bessere Entscheidung für eine ausgewogene Ernährung zu ermöglichen. Die schnelle Verbreitung beweise, dass man auch mit Freiwilligkeit erfolgreich sein könne.

Das in Frankreich entwickelte System bedeutet so viel wie "Nährwert-Punktzahl" und bezieht neben Zucker, Fett und Salz auch empfehlenswerte Elemente wie Ballaststoffe, Eiweiß oder Anteile an Obst und Gemüse ein. Für die Mengen pro 100 Gramm werden jeweils Punkte vergeben. Heraus kommt ein einziger Gesamtwert, der in einer fünfstufigen Skala abgebildet wird: von "A" auf dunkelgrünem Feld für die günstigste Bilanz über ein gelbes "C" bis zum roten "E" für die ungünstigste. Das zutreffende Feld wird hervorgehoben.

Unternehmen, die Nutri-Score auf freiwilliger Basis nutzen wollen, müssen sich bei der französischen Gesundheitsagentur als Markeninhaberin registrieren. Mitte Februar waren es 116 deutsche Firmen gewesen. Dabei hatten einige Hersteller das Logo auch schon vor der offiziellen Einführung in Deutschland durch eine Verordnung von November 2020 verwendet./sam/DP/jha