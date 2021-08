EQS Group-News: TX Group / Schlagwort(e): Sonstiges

Massnahme gegen Hass im Netz: Login-Pflicht für Kommentarfunktion



19.08.2021 / 13:00



Wer bei 20 Minuten und 20 minutes Artikel aktiv kommentieren oder Kommentare bewerten möchte, muss sich ab sofort einloggen. Zürich, 19. August 2021 - Nach ersten erfolgreichen Tests können ab sofort die Artikel bei 20 Minuten und 20 minutes sowohl in der App als auch online ausschliesslich mit Login kommentiert werden. Die Einführung der Login-Pflicht für Kommentare hat zum Ziel, einen angeregten Austausch zwischen den Kommentarschreibenden in anständiger Tonalität zu ermöglichen. Gaudenz Looser, Chefredaktor 20 Minuten: «Mit der Einführung einer Login-Pflicht wollen wir einen aktiven Beitrag zum Kampf gegen den Hass im Netz leisten. Wir stellten in den letzten zwei Jahren - mutmasslich befeuert durch die aufgrund der Corona-Situation allgemeine Unzufriedenheit - eine zunehmende Anzahl Hasskommentare fest. Diesen Trollen wollen wir keine Plattform bieten.» Marcel Kohler, Geschäftsführer 20 Minuten: «Wir investieren viel in die journalistische Qualität. So engagiert sich unser 20-köpfiges Social Responsibility Board für die Verwendung einer nicht verletzenden Sprache und kooperiert dafür auch mit externen Organisationen. Das Kommentieren nur noch mit Login zu erlauben, ist der logische, konsequente nächste Schritt.» Kontakt

Eliane Loum, Leiterin Kommunikation 20 Minuten,

+41 44 248 41 34, eliane.loum@20minuten.ch Über 20 Minuten

Ende 1999 für eine junge und urbane Zielgruppe lanciert, hat sich die Pendlerzeitung 20 Minuten zum reichweitenstärksten Schweizer Medientitel mit Präsenz in der Deutschschweiz, der Westschweiz und im Tessin entwickelt. In acht gedruckten Lokalausgaben fünfmal die Woche und digital rund um die Uhr informiert und unterhält 20 Minuten in drei Sprachen mit Geschichten aus Politik, Wirtschaft, Sport und Unterhaltung. Auf den digitalen Kanälen bietet 20 Minuten auch Bewegtbild, Audio-Formate und weitere zukunftsweisende Technologien. 20 Minuten ist ein Teil der TX Group und umfasst 20 Minuten, 20 minutes und 20 minuti, 20 Minuten Radio, lematin.ch , Encore und die Beteiligungen im Ausland (L'essentiel in Luxemburg und Heute in Österreich). www.20min.ch

