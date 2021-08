Die Diakonie Schweinfurt und Kitzingen im bayerischen Unterfranken setzt an drei Standorten 21 Seat Mii electric im ambulanten Pflegedienst ein. Die anfängliche Skepsis der Mitarbeiter ist in pure Fahrfreude umgeschlagen. * * * Zunächst will die Diakonie die neuen Elektroautos im Alltag auf Herz und Nieren testen. Dass sich der Wohlfahrtsverband in Schweinfurt für das Modell des Seat Mii electric ...

Den vollständigen Artikel lesen ...