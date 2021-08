Volumen der US-Wertpapierkredite steigen in 12 Monaten um 38 % Auch bei Börsencrash 1929 spielten Wertpapierkredite eine große Rolle Google-Suchvolumen erreichen für Suchbegriffe "Kredit bekommen" und "Kredit" im Juli 12-Monats-Hoch (Deutschland) In Kalenderwoche 18 wurden in Deutschland 67 % mehr Neukredite aufgenommen als im Vorjahreszeitraum Binnen eines Jahres kletterte die Höhe der Wertpapierkredite bei den US-Bürgern um 38 Prozent auf 844,32 Milliarden US-Dollar. Hierbei handelt es sich um ...

