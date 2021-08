Alle Boten von Lieferando.at seien nach Kollektivvertrag für Fahrradboten "mit einem übertariflichem Lohn, 14 Gehältern, einem umfassenden Versicherungsschutz sowie weiteren Zusatzleistungen" angestellt, hieß es am Donnerstag in einem Statement an die APA. Das Unternehmen reagiert damit auf die jüngste Kritik der Gewerkschaft vida. Die vida hatte am Mittwoch bemängelt, dass Fahrern in Österreich keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...