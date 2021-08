Die Corona-Infektionszahlen steigen weltweit wieder spürbar an, nicht nur in Deutschland. In den USA wurden beispielsweise am 18. August knapp 163.000 Neuinfektionen gemeldet. Kein Wunder, dass der Antikörper-Cocktail von Regeneron, auch unter REGEN-COV bekannt, derzeit auf eine hohe Nachfrage trifft.Wie FiercePharma berichtet, liefere Regeneron seinen Cocktail in großen Mengen aus. Letzte Woche wurden dem Vernehmen nach 135.023 Dosen REGEN-COV in den Vereinigten Staaten abgesetzt, zitiert das Branchenportal ...

