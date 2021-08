Potsdam (ots) - Neu bei BB RADIO am Montag, 23. August 2021: Nick Sawatzki übernimmt als Anchor die BB RADIO Morgenshow. Die Brandenburger und Berliner starten zukünftig mit noch mehr Entertainment, noch cooleren Benchmarks und natürlich weiterhin mit den besten aktuellen Hits in den Tag.Für Nick Sawatzki ein doppelter Grund zur Freude: Er startet nicht nur die neue Morgenshow "Sawatzki & Co." für ganz Berlin-Brandenburg, sondern feiert auch seinen 40. Geburtstag. Seine Frau und beide Kinder werden sich allerdings bis zum Nachmittag mit der Geburtstagsparty gedulden müssen. Denn Sawatzki verbringt den Morgen mit seiner neuen Kollegin Marlitt - die vom Vormittag in den Morgen wechselt - und dem sympathischen Potsdamer Maiki. Marlitt ist auf ihrem langen Arbeitsweg aus Brandenburg an der Havel übrigens nicht alleine, denn sie hat immer Senderhund Baila dabei.Die Show wird die Region nicht nur gut unterhalten, sondern auch perfekt abbilden: Maiki aus Potsdam repräsentiert den Berliner Speckgürtel, Marlitt steht für das Land Brandenburg und der gebürtige Berliner Nick Sawatzki für die Hauptstadt. Das Trio freut sich darauf, die vielfältigen Themen dieser verschiedenen Lebenswelten in die Show zu bringen. Nick Sawatzki: "Ich freue mich nicht nur riesig auf das coole Team, sondern auch auf die großartige Aktion, die wir schon geplant haben und mit der wir ganz Brandenburg und Berlin nach dieser schwierigen Zeit etwas zurückgeben werden. Mehr dazu bereits am Mittwoch."BB RADIO-Programmdirektor Tim Torno: "Mit Nick Sawatzki haben wir jemanden gefunden, der nicht nur - trotz seines jungen Alters - über 20 Jahre Radioerfahrung verfügt, sondern auch perfekt zu unserem Sender passt: jung, modern, in der Region verwurzelt und immer für eine Überraschung zu haben. Ich wünsche der neuen Show viel Erfolg!"Sawatzki & Co. - die BB RADIO Morgenshow mit Marlitt, Maiki und Nick Sawatzki,Montag bis Freitag, 05:00-10:00 UhrPressekontakt:BB RADIO Kerstin Stooff Presse- /ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0331 / 74 40-371 * Fax: 0331 / 74 40-372 * E-Mail:k.stooff@bbradio.deFunk: 0171 / 865 22 51Original-Content von: BB RADIO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15351/4998168