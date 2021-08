(shareribs.com) Frankfurt / New York 19.08.2021 - Technologiewerte zeigen sich im deutschen Handel überwiegend leichter. Der Sektor folgt damit dem breiteren Markt nach unten. Auch an der Wall Street geht der Sektor vorbörslich in die Knie. Der DAX verliert am Mittag 1,7 Prozent auf 15.703 Punkte, belastet von Infineon, BASF und Covestro. Lediglich RWE können leicht zulegen. Der MDAX verliert 1,5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...