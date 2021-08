Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Jörg Scherer von der HSBC Deutschland erklärt, was die Marktbreite in der Charttechnik bedeutet. Darüber hinaus erläutert er, wie die Advance-/Decline-Linie ermittelt und genutzt wird. Dabei bezieht Scherer sich unter anderem auf den S&P 500. Jörg Scherer ist Leiter der technischen Analyse bei der HSBC Deutschland. In der aktuellen Ausgabe der Anlageidee spricht er über wichtige charttechnische Marken und die abnehmende Marktbreite.