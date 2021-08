Paderborn (www.fondscheck.de) - Die Diskussion, ob die aktuell zu verzeichnende Inflation nun eher "temporärer" oder "vorübergehender" Natur sei, ist müßig, denn die Inflation ist längst da - und sie war bereits vor Covid da, zwar nicht in Form einer erhöhten Verbraucherpreisinflation, wohl aber in Form einer ausgeprägten Vermögenspreisinflation, so Bernhard Matthes, CFA, Bereichsleiter BKC Asset Management und Portfoliomanager des BKC Treuhand Portfolios (ISIN DE000A0YFQ92/ WKN A0YFQ9) bei der Bank für Kirche und Caritas eG (BKC). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...