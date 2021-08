DJ PTA-Adhoc: HYLEA GROUP S.A.: Hylea Group S.A. gibt vorläufige Geschäftszahlen für 2020 bekannt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Luxembourg (pta029/19.08.2021/15:10) - Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Luxembourg (19.8.2021) - Die Hylea Group S.A. hat nach ersten, vorläufigen Zahlen für das Jahr 2020 im Konzern einen deutlichen Umsatzrückgang bei einer gleichzeitig deutlichen Verschlechterung des Ergebnisses hinnehmen müssen. Im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses geht das Unternehmen davon aus, dass sich der Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2020 auf 10,5 bis 12,0 Mio. Euro belaufen hat. Im Jahr 2019 lag der Konzernumsatz bei 20,7 Mio. Euro. Beim EBT wird die Hylea Group nach derzeitigem Stand für 2020 voraussichtlich einen Fehlbetrag von 7,0 bis 8,0 Mio. Euro ausweisen, nach einem Fehlbetrag von 2,2 Mio. Euro im Jahr 2019. Die rückläufige Geschäftsentwicklung wurde maßgeblich durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen im weltweiten Handel sowie durch Probleme bei der Lieferlogistik innerhalb Boliviens verursacht.

ERLÄUTERUNGSTEIL

Das Geschäftsjahr 2020 war bei der Hylea Group neben den logistischen Einschränkungen von Lieferketten-Engpässen und einem Rückgang der Exportmengen geprägt.

Auch aktuell ist die Liquiditätssituation der Hylea Group unverändert sehr angespannt. Für den Fortbestand des Unternehmens ist eine Einigung mit den Anleihegläubigern der Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A19S801/WKN: A19S80) über die Restrukturierung des Bonds deshalb unabdingbar. Zudem benötigt Hylea weitere Finanzmittel zur Sicherung des Working Capitals. Gespräche zu diesem Zweck werden derzeit geführt.

Über die Hylea Group:

Die Hylea Group gehört weltweit zu den bedeutendsten Produzenten von Paranüssen. Die Geschäftstätigkeit besteht aktuell aus der Produktion und der Vermarktung von Paranüssen, Wildkakao und anderen Spezialitäten des südamerikanischen Regenwaldes für den europäischen und nordamerikanischen Markt.

