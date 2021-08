Tilray könnte einen Weg gefunden haben, um in den amerikanischen Cannabis-Markt einzutreten. Der kanadische Cannabisproduzent Tilray verkündete gestern einen komplizierten Deal um über den Kauf von Wandelschuldverschreibungen des Cannabis-Händlers MedMen Enterprises in den amerikanischen Cannabismarkt einzusteigen. Tilray mit kreativer Idee Tilray hat für diese Transaktion etwa 165,8 Millionen Dollar an wandelbaren MedMen-Schulden und den zugehörigen Optionen erworben. Die Schulden wurden von einer ...

