Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise BioNTech. Nach dem Votum der Ständigen Impfkommission (Stiko) für eine Impfung gegen Covid-19 bei allen Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren ist die Nachfrage bundesweit sprunghaft angestiegen. Am Mittag fährt die Bundeskanzlerin Merkel nach Marburg, wo sie sich das Werk des deutschen Impfstoffherstellers Biontech anschaut. Dieses gilt als eine der größten Produktionsstätten von mRNA-Impfstoffen europaweit. Bei den Verkäufen steht Nel im Fokus. Der Wasserstoff-Spezialist Nel hat die Zahlen zum 2. Quartal vorgelegt. Wie erwartet schreiben die Norweger unverändert tiefrote Zahlen, der Verlust beim EBIT hat sich mehr als verdoppelt. Allerdings verzeichnete das Unternehmen ein Plus bei Umsatz und Auftragseingang. Nel bestätigte dennoch im Rahmen der Zahlen den starken, langfristigen Ausblick und die Wachstumsaussichten für den Sektor.