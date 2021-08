Darum geht's im Video: Sage und schreibe 2.800 Prozent gewann die BioNTech-Aktie ausgehend von ihrem IPO bis zum Allzeithoch bei knapp 400 Euro. Allein das zeigt: Die Impfstoff-Akten sind derzeit schwer in Mode und bei vielen Anlegern gefragt. Wie viel in diesen Kursen aber schon eingepreist ist, welche Risiken bei Moderna, CureVac & Co. lauern und ob man nicht besser auf die "großen" Partner Pfizer oder Bayer setzt, verrät Andreas Lipkow von der @comdirect. 00:00 ? Woher kommt der Run auf Impfstoff-Aktien? 01:26 ? Was ist bereits eingepreist? 02:47 ? Risiko Patentfreigabe? 04:42 ? Lange Entwicklung ... dann Flop? 05:46 ? Was machen BioNTech, Moderna & Co eigentlich? 07:23 ? Welches ist das richtige Pferd? 09:04 ? Lieber auf Pfizer, Bayer & Co setzen? ? Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/