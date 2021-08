Gestern ging auch der Wall Street am Ende die Luft aus, als sich die Anleger darauf einschossen, dass die amerikanische Notenbank schon bald damit beginnen könnte, die Anleihenkäufe zu drosseln. Doch selbst für diesen Fall sind wir von einer Zinswende noch meilenweit entfernt. Derweil hält der Druck auf chinesische IT-Aktien weiter an. Warum diese Entwicklung gerade für noch unerfahrene Anleger eine kurzfristig zwar schmerzhafte aber langfristig sehr wichtige Erfahrung sein wird, verrät Ihnen heute Jürgen Schmitt. Außerdem geht es um die starke Entwicklungen der beiden Merck-Aktien sowie aktuelle Zahlen von Nvidia und Cisco Systems. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.