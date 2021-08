Die Aktie von Jenoptik ist zur Stunde der größte Verlierer im TecDAX-Index . Der Auswahlindex rutscht um 1,36 Prozent ab. Am Aktienmarkt in Deutschland zeigen sich die Börsenteilnehmer gegenwärtig nicht in Kauflaune. Der TecDAX verliert leicht . Das Aktienbarometer wird nun mit 3.

Den vollständigen Artikel lesen ...