Zweistelliges Wachstum des Frachtvolumens für die "Premier Carriers" des zweiten Quartals 2021

FourKites, die weltweit führende Lieferketten-Transparenz-Plattform, hat heute seine globale "Premier Carrier List" für das zweite Quartal 2021 veröffentlicht. Die Liste zeigt vierteljährlich Hunderte von Spediteuren und Logistikdienstleister auf der ganzen Welt, die die höchsten Standards in Bezug auf Transparenz in den Lieferketten über alle Transportarten hinweg erreichen. Diese schlägt sich direkt in harten Erträgen für die erstklassigen Logistiker nieder, die im Durchschnitt einen Anstieg des jährlichen Ladevolumens um 13 Prozent im Vergleich zum Vorquartal verzeichnen konnten. FourKites veröffentlicht seine weltweite "Premier Carrier List" bereits zum zehnten Mal in Folge.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210819005577/de/

FourKites today publishes its European Premier Carrier List for the second quarter of 2021. (Graphic: Business Wire)

Darüber hinaus stellen die "Premier Carrier" ihren Verladerkunden und den weiteren Akteuren der Lieferkette Daten zur Verfügung, die zur Rationalisierung von Abläufen beitragen und zur Beschleunigung der Umschlagzeiten an den Verladedocks, zur Reduzierung der Lagerbestände und zur Optimierung der Arbeitskosten genutzt werden können. "Premier Carrier" haben im Durchschnitt ein um 12 Prozent höheres Ladevolumen als Spediteure, die sich nicht für die Liste qualifiziert haben. Einige der neuen europäischen Spediteure, die sich in diesem Quartal für die Liste qualifiziert haben, sind Van den Bosch, Speedliner Logistics BV, Hope Sped SRL, AF Zust Ambrosetti SRL, Curt Richter SE, Santos e Vale und BDtrans.

AB InBev, die größte Brauerei der Welt, bittet Transportunternehmen in Westeuropa, Standortdaten in ihre FourKites-Plattform einzuspeisen, um Lieferungen zu verfolgen und Ankunftszeiten genauer vorherzusagen. Plan2Transport ist beispielsweise eines dieser Unternehmen. Es transportiert jährlich 30.000 volle Lkw-Ladungen in ganz Deutschland und den Benelux-Ländern für AB InBev.

"Die Arbeit mit der FourKites-Plattform bei AB InBev ermöglicht es uns, einen besseren Service anzubieten", sagt Roy van der Heijden, Business Analyst bei Int. transportbedrijf van der Heijden b.v., einem der Aktionäre von Plan2Transport. "FourKites macht es uns sehr einfach, GPS-Daten in die Plattform von AB InBev einzuspeisen. Und jetzt, da wir auf der ‚Premier Carrier List' stehen, sind wir zuversichtlich, dass wir noch mehr Aufträge von Kunden erhalten werden, die sich eine hervorragende Transparenz ihrer Lieferketten wünschen."

Eine öffentlich zugängliche Version der "Premier Carrier List" ist hier verfügbar. Kunden und die Öffentlichkeit können ab sofort auf die Liste zugreifen und nach Logistikern und deren Leistungen sowie nach Transportarten, bedienten Regionen und anderen relevanten Kriterien filtern.

Auch der Carrier Ninatrans ist ab sofort gelistet. "Ninatrans fühlt sich geehrt, in die FourKites ‚Premier Carrier List' aufgenommen zu werden", sagt Joni Timmermans, ICT-Supervisor, Ninatrans. "Es ist eine Freude, als einer der leistungsstärksten Carrier in Europa anerkannt zu werden und immer lohnend, wenn hervorragende Dienstleistungen anerkannt werden."

Über FourKites

FourKites ist die weltweit führende Supply-Chain-Transparenz-Plattform, die die Sichtbarkeit über den Transport hinaus auf Lagerhäuser, Geschäfte und vielem mehr ausdehnt. FourKites verfolgt täglich mehr als 2 Millionen Sendungen auf der Straße, auf der Schiene, zu Wasser und in der Luft und erreicht 176 Länder. FourKites kombiniert Echtzeitdaten und leistungsstarke KI, um Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer durchgängigen Lieferketten zu unterstützen. Mehr als 600 der weltweit bekanntesten Marken darunter 9 der Top-10-CPG- und 18 der Top-20-Nahrungsmittel- und Getränkehersteller vertrauen FourKites, um ihr Geschäft zu transformieren und agilere, effizientere und nachhaltigere Lieferketten zu schaffen. Weitere Informationen auf www.fourkites.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210819005577/de/

Contacts:

Scott Johnston

European PR Lead FourKites

+31 62 147 8442

scottjohnstonnl@gmail.com