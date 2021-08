Tagesausblick für 20.08.: DAX korrigiert deutlich - US-Notenbank deutet Tapering an

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Die Angst vor einer geldpolitischen Straffung in den USA und einer stärkeren Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus hat am deutschen Aktienmarkt zeitweise zu deutlichen Kursverlusten geführt. Im späten Handel konnte der DAX allerdings die Verluste eingrenzen, nachdem die wichtigsten Indizes an der Wall Street sich ebenfalls erholt hatten.

Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwochabend im Rahmen der Veröffentlichung des Protokolls zum letzten Zinsentscheid konkreter auf ein baldiges Herunterfahren der umfangreichen Konjunkturhilfen hingewiesen. Die meisten Mitglieder des Offenmarktausschusses seien der Meinung, dass es angemessen sein dürfte, mit der Reduzierung der Anleihenkäufe im aktuellen Jahr zu beginnen. Zugleich wies die Fed aber auf neue Risiken wegen der Delta-Variante des Coronavirus hin.

Unternehmen im Fokus

Der Pharma- und Chemiekonzern Bayer hat Spekulationen über eine Aufspaltung zurückgewiesen. "Eine Teilung des Unternehmens würde keine Werte schaffen, sondern vernichten", sagte Bayer-Aufsichtsratschef Norbert Winkeljohann dem "Manager Magazin". Zuletzt war wiederholt über eine Abspaltung des Pharmageschäfts vom Agrarchemiegeschäft spekuliert worden. Winkeljohann sagte außerdem, dass er am umstrittenen Vorstandsvorsitzenden Werner Baumann festhalte und man zur Vertragslaufzeit bis Ende April 2024 stehe.

Der Onlineriese Amazon will sein Geschäft im stationären Einzelhandel deutlich ausbauen und größere Ladengeschäfte im Stil von Kaufhäusern errichten, wie das "Wall Street Journal" berichtet. In den USA betreibt Amazon bereits jetzt kleinere Ladengschäfte u.a. für Lebensmittel und Bücher. In den neuen Ladengeschäften könnten auch Kleidung und Haushaltsgegenstände verkauft werden, heißt es.

Wichtige Termine

Deutschland - Erzeugerpreise

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.800+15.980 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.660/15.700/15.730/15.785/15.800 Punkte

Der Index erreichte am Vormittag das avisierte Korrekturziel um 15.700 Punkte, zeigte sich aber im Anschluss weiter sehr schwach und gab zeitweise bis auf 15.620 Punkte nach. Erst mit Beginn der Wall Street-Sitzung gab es einen größeren Erholungsschub. Die weitere Entwicklung hängt hier aktuell stark von der Entwicklung an den US-Börsen am Abend ab.

Unterhalb von 15.800 Punkten dominieren im deutschen Leitindex unmittelbar weiter die Abwärtsrisiken, erst Kurse oberhalb dieser Zone machen ein Schließen der heutigen Eröffnungskurslücke wahrscheinlich.

DAXin Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 30.07.2021- 19.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat )

Betrachtungszeitraum: 18.12.2017- 19.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Der Beitrag Tagesausblick für 20.08.: DAX korrigiert deutlich - US-Notenbank deutet Tapering an erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).