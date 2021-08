Die Sorge vor einem Ende der ultralockeren Geldpolitik der US-Notenbank trieb am Donnerstag die Anleger in Deutschland um. Für zusätzliche Unsicherheit sorgte die zunehmende Ausbreitung der Corona-Delta-Variante in Asien. Sowohl der DAX wie auch der MDAX gingen mit einem deutlichen Minus aus dem Handel.Wie erwartet löste das am Mittwochabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung am Markt Nervosität aus. Die Anleger befürchten, dass eine Reduzierung der konjunkturstützenden Anleihekäufe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...