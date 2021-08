Ist die Phase vorbei, als die Aktienmärkte die Beste aller denkbaren Wekten eingepreist haben? Also starkes Wachstum weil baldiges Ende von Corona, dazu unterstützende Notenbanken, bei gleichzeitig einer nur vorübergehenden Inflation. Die Saxo Bank hat heute in einer Analyse die These vertreten, dass das Korrektur-Risiko der Aktienmärkte so hoch sei wie schon lange nicht mehr, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...