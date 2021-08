DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Anträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken stärker als erwartet

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 14. August stärker abgenommen als erwartet. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 29.000 auf 348.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit der Woche zum 14. März 2020. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Rückgang auf 365.000 vorhergesagt.

Philly-Fed-Index gibt im August leicht nach

Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im August leicht eingetrübt. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia sank auf 19,4 Punkte von 21,9 im Juli. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Indexstand von 22,0 erwartet.

Bombenalarm in der Nähe des US-Kapitols in Washington

Wegen eines verdächtigen Fahrzeugs nahe des US-Kapitols in Washington hat die Polizei einen Bombenalarm ausgerufen. "Das ist eine aktive Bombendrohung-Ermittlung", erklärte die Kapitol-Polizei am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Das verdächtige Fahrzeug stand demnach nahe der Bibliothek des US-Parlaments. Die Polizei rief dazu auf, die Gegend zu meiden.

Bundeswehr-General an Flughafen Kabul befürchtet weitere Eskalation

Der Leiter der Bundeswehr-Evakuierungsmission am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul hat vor einer weiteren Eskalation der instabilen Lage dort gewarnt. "Ich befürchte, dass sich das Ganze noch zuspitzen wird", sagte Brigadegeneral Jens Arlt in einem Telefon-Briefing für Journalisten in Berlin. Die Lage am Flughafen sei derzeit "dramatisch". Es gebe vor dem Airport einen Ansturm verzweifelter Menschen, die das Land verlassen wollen.

Lokführergewerkschaft GDL will Freitag über weiteres Vorgehen informieren

Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn will die Lokführergewerkschaft GDL am Freitagvormittag über ihr weiteres Vorgehen informieren. Wie die Gewerkschaft am Donnerstag mitteilte, äußert sich GDL-Chef Claus Weselsky um 11.00 Uhr auf einer Pressekonferenz in Berlin. Zugleich kritisierte die GDL, dass sich der Arbeitgeber "weiterhin taub" stelle und "kein verhandelbares Angebot" vorliege. Zuletzt hatte die Lokführergewerkschaft mit weiteren Streiks gedroht.

Trotz Corona-Pandemie viele Neugründungen in Deutschland

Die Corona-Pandemie hat im Jahr 2020 viele Gründer zu einer Verschiebung ihres Vorhabens, nicht aber zur Aufgabe bewogen. Knapp 165.000 Unternehmen gingen 2020 an den Start, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten gemeinsamen Erhebung der Wirtschaftsauskunftei Creditreform und des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) hervorgeht. Die Gesamtzahl der Unternehmen in Deutschland erhöhte sich somit leicht auf insgesamt 3,3 Millionen. Bei Gründungszeitpunkt und Tätigkeitsfeld der Startups machte sich die Pandemie jedoch bemerkbar.

Netzagentur-Beirat fordert angemessene Eigenkapitalverzinsung

Der Beirat der Bundesnetzagentur hat eine angemessene Eigenkapitalverzinsung für die Energienetzwirtschaft gefordert. "Investitionen in Energienetze müssen sichergestellt werden", so der Beiratsvorsitzende Olaf Lies. "Den Festlegungen kommt eine grundlegende Bedeutung für die nötigen Investitionen in die Energienetze zu, denn zum Gelingen der Energiewende sind weitere Investitionen in die Netze zwingend erforderlich." Ziel der Regulierung müsse es sein, investitionsfreundliche Rahmenbedingungen für die Netzbetreiber zu schaffen und dabei die Kosten für die Netznutzer im Auge zu behalten.

Booster-Impfungen bringen Pfizer, Biontech und Moderna Milliarden

Die diskutierten Auffrischungsimpfungen gegen das Covid-19-Virus vor dem Hintergrund der zunehmenden Verbreitung der Delta-Variante spielen den Impfstoffherstellern in die Hände. Biontech/Pfizer und Moderna können nach Einschätzung von Experten mit Umsätzen in Milliardenhöhe rechnen, die über die bisherigen Schätzungen hinausgehen, zumal sie ihre Preise für die Vakzine in den USA und andernorts erhöht haben.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Index der Frühindikatoren Juli +0,9% gegen Vormonat

US/Index der nachlaufenden Indikatoren Juli +0,6% gg Vm

US/Index der gleichlaufenden Indikatoren Juli +0,6% gegen Vormonat

