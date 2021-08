Die US-Handelskommission FTC lässt nicht locker und hat am Donnerstag eine neue Kartellbeschwerde gegen Facebook eingereicht. Damit geht der Rechtsstreit vor einem US-Bundesgericht weiter. Erstmals wird auch der Markt definiert, in dem das Unternehmen angeblich ein Monopol aufgebaut hat. Die Aktie lässt all das bislang kalt.Die FTC bleibt auch in der neuen Klage im Wesentlichen bei den Kernargumenten, dass die Zukäufe von Instagram und WhatsApp durch Facebook wettbewerbswidrig waren. Facebook habe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...