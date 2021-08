DGAP-Ad-hoc: Petro Welt Technologies AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Umsatzentwicklung

Erstes Halbjahr 2021 der Petro Welt Technologies AG: Rückgang von Umsatz und EBITDA aufgrund der eingebrochenen Nachfrage im Bereich Fracturing. Infolge der schweren Krise auf dem Fracturing-Markt mit einem starken Rückgang der Zahl an Aufträgen und dem extremen Preisdruck geht der Umsatz um 31,2 % in Euro und das EBITDA um 52,9 % zurück.

Eine verbesserte Finanzdisziplin und Kommunikation mit Kunden und Betreibergesellschaften ermöglichen einen Anstieg der Liquidität um 8,7 % auf EUR 125,7 Mio. zum 30. Juni 2021. Wien, 19. August 2021

Vor allem aufgrund des Einbruchs der Nachfrage nach Aufträgen im Bereich Bohrlochstimulation (infolge der begrenzten Ölförderung im Rahmen des Abkommens der OPEC+) verzeichnete der russische Fracturing-Markt in der ersten Jahreshälfte 2021 einen Rückgang um 28,0 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2020. Daher beliefen sich die Umsatzerlöse der PeWeTe Gruppe im ersten Halbjahr 2021 auf EUR 105,9 Mio., was einem Minus von 31,2 % gegenüber EUR 154,0 Mio. im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. In Rubeln ausgedrückt, sank der Konzernumsatz um 19,4 %. Insgesamt wies das EBIT für die ersten sechs Monate des Jahres 2021 ein leicht positives Ergebnis auf. Aufgrund der allmählichen Erholung des Fracturing-Geschäfts im zweiten Quartal beträgt die EBIT-Marge für das erste Halbjahr 2021 0,1 % (erstes Halbjahr 2020: 8,4 %). Das Ergebnis vor Steuern war mit TEUR -85,0 leicht negativ und sank um 100,7 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020. Das EBITDA der Gruppe sank im Vergleich zum Vorjahr um 52,9 % auf EUR 13,7 Mio. Mit 12,9 % war die EBITDA-Marge im Berichtszeitraum zwar noch positiv, lag aber deutlich unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums von 18,9 %. Die Liquidität, bestehend aus Bankguthaben, Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, beläuft sich zum 30. Juni 2021 auf EUR 125,7 Mio. und ist damit um 8,7 % höher als zum 31. Dezember 2020, was auf die erhöhte Finanzdisziplin und effiziente Kommunikation mit Kunden und Auftragnehmern zurückzuführen ist. Kennzahlen H1 2021 H1 2020 Veränderung in % Umsatz EUR Mio. 105,9 154,0 (31,2) EBITDA EUR Mio. 13,7 29,1 (52,9) EBIT EUR Mio. 0,1 13,0 (99,2) EBITDA-Marge % 12,9 18,9 - EBIT-Marge % 0,1 8,4 - Gewinn vor Steuern EUR Mio. (0,1) 14,5 (100,7) 1 Stand zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020 Der geänderte Ausblick des Unternehmens für 2021 schätzt die Umsatzerlöse auf der Grundlage eines durchschnittlichen Wechselkurses von RUB 86,0 pro Euro auf eine Spanne von EUR 231,0 Mio. bis EUR 241,0 Mio. (frühere Schätzung: EUR 233,1 Mio. bis EUR 240,9 Mio., basierend auf einem Wechselkurs von RUB 92,0 pro Euro). Die Abschwächung des Abkommens der OPEC+ dürfte ab August 2021 einen Anstieg der weltweiten Ölproduktion ermöglichen, und die Aufwertung des Rubel (der durchschnittliche Wechselkurs von RUB/EUR im Jahr 2021 wird auf 86,0 geschätzt) wird sich voraussichtlich positiv auf die Ergebnisse des zweiten Halbjahres auswirken. Die EBITDA-Marge wird erwartungsgemäß im gesamten Jahr 2021 zwischen 13,0 % und 15,5 % liegen (frühere Schätzung: 16,0 % bis 16,6 %). Über die Petro Welt Technologies AG

Die Petro Welt Technologies AG mit Sitz in Wien ist eine der führenden, frühzeitig etablierten OFS-Gesellschaften in Russland und der GUS und hat sich auf Dienstleistungen zur Steigerung der Produktivität neuer und bestehender Öl- und Gasformationen spezialisiert.



