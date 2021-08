Portfolio Insider setzt neue Sprachmodelle für KI im Bereich Deep Learning ein.

NASDAQ gratulierte Portfolio Insider auf der elektronischen LED-Videoanzeige des legendären MarketSite Towers am Times Square als eines der am schnellsten wachsenden Fintech-Unternehmen in Amerika. Das rasant wachsende Finanzanalyseunternehmen hat den Zugang zu wertvollen Finanzdaten demokratisiert und bietet fast jedem die gleichen Investitionseinblicke wie Institutionen und Hedgefonds.

On Thursday, August 11, 2021, NASDAQ's Times Square New York City LED screen displayed a congratulatory message to artificial intelligence-powered financial insights platform Portfolio Insider. (Photo: Business Wire)

Rekordwachstum in diesem Jahr.

Die Pandemie führte zu einer Flut neuer Kleinanleger auf dem Aktienmarkt, die nach Angaben der Federal Reserve fast 34 der US-Aktien ausmachten. Dadurch wurde eine noch nie dagewesene Nachfrage nach Finanzinformationen geschaffen. Portfolio Insider steigerte seinen Umsatz allein in der ersten Hälfte dieses Jahres um über 300 und stellte über 70 neue Mitarbeiter ein, um den Aufbau von Blockchain-Analytik und maschinellen Lernmodellen für Finanzdaten voranzutreiben. Der Senior Analyst Christopher Koo sagte:"Genaue Daten sind die Grundlage für eine solide Entscheidungsfindung, und wir erwarten, dass die Nachfrage nach leistungsfähigeren Algorithmen und Tools, die gleiche Voraussetzungen schaffen, praktisch unbegrenzt sein wird."

KI-Technologie soll "Investieren menschlich machen".

Früher mussten Computerprogrammierer ihre Vorhaben mühsam in Maschinensprache übersetzen. Dank des weltweit größten autoregressiven Sprachmodells beherrschen diese Maschinen nun auch die menschliche Sprache. Portfolio Insider ist davon überzeugt, dass das Unternehmen das Investieren menschlicher machen kann, indem es eines der leistungsfähigsten neuronalen Netzwerke entwickelt, die je geschaffen wurden. Durch die Anwendung künstlicher Intelligenz auf Bereiche wie unstrukturierte Daten in Finanzberichten, heuristische Suche und eine menschlich intuitive SQL-ähnliche Abfrage für grundlegende Finanzdaten kann jeder kostenlos sein eigenes Bloomberg-Terminal erstellen. Noah Mitsuhashi, Chief AI Officer bei Portfolio Insider, sagte: "Die Technologie hat eine Entwicklungsgeschwindigkeit erreicht, bei der intensive Aufgaben, die noch vor Jahren oder Monaten schwer zu bewältigen waren, jetzt trivial und einfach sind. Die Technologie wächst exponentiell und schafft eine Zukunft, in der Technologie praktisch nicht mehr von Magie zu unterscheiden ist. Wir leisten einen Beitrag zum menschlichen Fortschritt, indem wir Kleinanlegern faire Ausgangsbedingungen bieten."

Über das Unternehmen.

Portfolio Insider ist ein Fintech-Analyseunternehmen, das die Open-Finance-Revolution vorantreibt. Es leistet einen Beitrag zur Fintech-Landschaft, indem es den Zugang zu den wertvollsten Finanzdaten der Welt demokratisiert und Transparenz in die Kapitalmärkte bringt. Portfolio Insider erreicht jeden Monat Millionen von Menschen und bietet Marktinformationen und Echtzeit-Datendienste für institutionelle Anleger sowie für Privatanleger.

