Für Geschäftskunden wird die Nutzung von Microsoft 365 ein gutes Stück teurer werden. Der Konzern hat am Donnerstag eine Preiserhöhung im zweistelligen Prozent-Bereich angekündigt. Das Software-Bündel ist ein Kern-Umsatzbringer des Unternehmens. An der Börse kommt die Ankündigung gut an: Die Aktie markiert ein neues Allzeithoch.Wie Jared Spataro, Corporate Vice President für Microsoft 365, in einem Blog-Beitrag auf der Unternehmenswebsite bekanntgab, soll die Preiserhöhung zwischen 12,5 und 20 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...