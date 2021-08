Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 19 août/August 2021) 1933 Industries Inc. has announced that it received approval from Debentureholders of 10% Unsecured Convertible Debentures Due September 14, 2021 to voluntarily delist the debentures from the Canadian Securities Exchange ("CSE").

Debentureholders voted in support of the amendment at an Extraordinary Meeting of holders.

_________________________________

1933 Industries Inc. a annoncé avoir reçu l'approbation des porteurs de débentures de débentures convertibles non garanties à 10 % échéant le 14 septembre 2021 pour radier volontairement les débentures de la Bourse des valeurs canadiennes (« CSE »).

Les porteurs de débentures ont voté en faveur de la modification lors d'une assemblée extraordinaire des porteurs.

Date: Market Close/Clôture du marchés le 19 août/August 2021 Symbol(s)/Symbole(s): TGIF.DB

If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com