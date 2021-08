TAGESVORSCHAU: Termine am 20. August 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 20. August:

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Aumann, Halbjahreszahlen

DEU: MBB, Halbjahreszahlen

USA: Deere & Co, Q3-Zahlen

USA: Foot Locker, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 08/21 01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 08/21

01:30 JPN: Verbraucherprise 07/21

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 07/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise 07/21

10:00 PLD: Einzelhandelsumsatz 07/21

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 08/21

12:00 IRL: Erzeugerpreise 07/21

EUR: Fitch Ratingergebnis Dänemark

EUR: S&P Ratingergebnis Estland, Schweiz

EUR: Moody's Ratingergebnis Island

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 11.00 DEU: Lokführergewerkschaft GDL informiert über weiteres Vorgehen im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn DEU/RUS: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu Gesprächen bei Präsident Wladimir Putin im Kreml + ca 12.00 Ankunft Merkels

+ ca 13.00 Gespräch Merkel und Putin

+ ca 15.00 Gemeinsame Pk

19:00 DEU: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) besucht CDU Wiesbaden °

