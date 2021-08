Ab Oktober könnte sich das Geschäftsmodell einiger OnlyFans-Publisher in Luft auflösen. Die Plattform will weg vom Image der Porno-Website. Der Schritt soll das erlahmende Investoreninteresse reanimieren. Das Posten "sexuell eindeutiger Inhalte" auf OnlyFans könnte schon in zwei Monaten verboten werden. Am Donnerstag hatte das Unternehmen bekanntgegeben, eine "neue Inhalte-Richtlinie" umsetzen zu wollen. Was sich daraus an konkreten Änderungen ableiten wird, will der Betreiber laut Bloomberg in den kommenden Tagen kommunizieren. "Um die langfristige Nachhaltigkeit unserer Plattform zu ...

