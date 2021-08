Moskau (ots/PRNewswire) - Die Finanzkompetenzquoten in den großen Industrie- und Schwellenländern der Welt unterscheiden sich enorm. Laut einem aktuellen Bericht der Weltbank (https://gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/Finlit_paper_16_F2_singles.pdf) sind im Durchschnitt 55 Prozent der Erwachsenen in den großen Industrieländern - Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Großbritannien und den Vereinigten Staaten - finanziell gebildet.Im Gegensatz dazu sind in den großen Schwellenländern, den so genannten BRICS-Staaten (Brasilien, die Russische Föderation, Indien, China und Südafrika), im Durchschnitt 28 Prozent der Erwachsenen finanziell gebildet. Die Bemessung der Finanzkompetenz basiert auf der korrekten Beantwortung von 3 von 4 Fragen zu finanziellen Themen."Unser Bildungssysteme sind veraltet und nicht darauf ausgelegt, mit der schnelllebigen Welt der Finanz- und Bankwelt Schritt zu halten, ganz zu schweigen von Kryptowährungen. Als Finanzmentor sehe ich, wie wichtig es ist, den Menschen zu helfen, die Grundlagen und Vorteile von Investitionen sowie das Potenzial neuer Technologien wie Blockchain und Kryptowährungen zu verstehen", erklärte der Finanz- und Anlageexperte und Visionär Andrey Khovratov.Khovratov, ein international anerkannter Investor und Mentor, hat ein ehrgeiziges Projekt gestartet, um das Niveau der Finanzkompetenz in den aktuellen BRICS-Staaten zu erhöhen. Er beginnt in seinem Heimatland Russland und arbeitet mit der Interagency Coordination Commission zusammen, um seine Strategie zur Verbesserung der Finanzkompetenz in der Russischen Föderation in den Jahren 2021 bis 2023 umzusetzen. Dieser erste Schritt soll dazu dienen, das finanzielle Verständnis und das Wohlergehen Einzelpersonen und Familien in Russland zu verbessern."Finanzielle Freiheit ist keine Zauberei und nicht so komplex, wie manche glauben. Es ist ein grundlegendes Menschenrecht. Das Problem ist, dass die Menschen nicht über die nötigen Tools verfügen. Es fehlt ihnen an Informationen dazu, wie sie dieses Ziel erreichen können. Das ist das eigentliche Problem, das wir lösen müssen. Für die 1,7 Milliarden Menschen, die weltweit keinen Zugang zu einer Bank haben und denen es an finanzieller Kompetenz, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie fehlt, könnte dies ein direkter Weg zur finanziellen Freiheit sein", so Khovratov.Der engagierte Mentor und erfolgreiche Investor Khovratov erklärt, sein Wissen über Finanzen zu teilen sei eine sehr erfüllende Tätigkeit. Er setzt sich dafür ein, so vielen Menschen und Familien wie möglich zu helfen, finanzielle Freiheit zu erreichen, indem er ihnen die zum Erfolg notwendigen Werkzeuge, Schulungen und Mentoren an die Hand gibt.Das erste Meeting der Academy of a Private Investor (https://academyprivateinvestment.com/) wurde auf der Plattform Zoom in 12 verschiedenen Sprachen aufgezeichnet. Zu den behandelten Themen gehören die Grundlagen von Investitionen, Finanzen, Blockchain-Technologie und Geschichte, den Arten von Token und Einkommen und vieles mehr. Weitere Informationen zur Teilnahme an dieser Schulung finden Sie HIER (https://academyprivateinvestment.com/).Anmerkungen der RedaktionAcademy of a Private Investor ist das effektivste Ausbildungssystem zur Schulung von Privatanlegern. Ziel des Unternehmens ist es, den Mitgliedern ein umfassendes Verständnis für die Wissenschaft des Investierens zu vermitteln. Je schneller Sie diese Zusammenhänge lernen, desto schneller erlangen Sie die absolute Freiheit.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1598152/Andrey_Khovratov.jpgPressekontakt:Erik Blazkoerik@dailycoin.com+ 370 616 00 565Original-Content von: Academy of a Private Investor, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157570/4998524