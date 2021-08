DJ Johnson & Johnson bekommt neuen CEO - Gorsky übergibt an Duato

Von Jonathan D. Rockoff

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson bekommt einen neuen Chef. CEO Alex Gorsky übergibt den Posten per 3. Januar 2022 an Joaquin Duato, wie Johnson & Johnson mitteilte. Unter anderem spielten gesundheitliche Gründe in der Familie eine Rolle bei der Entscheidung zur Aufgabe des Amtes, sagte der Manager in einem Interview. Duato, der seit 32 Jahren im Unternehmen ist, leitete lange das Pharmageschäft, bevor er intern bereits ein Stellvertreter von Gorsky wurde.

"Trotz der enormen Herausforderungen, mit denen wir bei Covid-19 konfrontiert waren, könnte ich nicht optimistischer sein, was die Zukunft des Gesundheitswesens und die wichtige Rolle, die J&J in Zukunft spielen wird, angeht", so Gorsky.

